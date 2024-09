Latina ha una nuova centenaria, Maria Mazza festeggiata dall’assessore Chiarato

Ieri la cittadina di Latina, Maria Mazza, ha festeggiato il suo centesimo compleanno. L’assessore Andrea Chiarato, in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano, ha partecipato ai festeggiamenti presso la Casa del Combattente, dove ha consegnato una targa commemorativa a Maria Mazza, esprimendo l’augurio che continui a essere una luce di speranza per la sua famiglia e una memoria viva per le nuove generazioni della comunità.

Maria Mazza, nata a Gioiosa Ionica il primo settembre 1924, risiede a Latina dal 1982, dopo essersi ritirata dalla carriera di cantante lirica al Teatro dell’Opera di Roma. In passato, ha lavorato anche al teatro di Torino e ha ricevuto proposte dalla Rai. Ha conosciuto Giovanni Bizzini, del coro dell’opera, con il quale si è sposata nel 1969. Dopo la scomparsa del marito, è rimasta vedova e vive con la sorella Stella, 93enne, nell’abitazione di via Mameli.

I suoi nipoti Ivana, Sandra e Brunella le hanno organizzato una festa speciale all’uscita dalla messa a San Marco.