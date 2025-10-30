Latina, Halloween in piazza domani con il Forum dei Giovani

Domani Piazza del Popolo ospiterà la Festa di Halloween organizzata dal Forum dei Giovani di Latina insieme all’Assessorato alle Politiche Giovanili: un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per vivere la città in modo condiviso e trasformare la tradizionale ricorrenza in un momento di partecipazione e creatività.

Il programma prevede laboratori, sfilate in maschera, spettacoli e attività collettive per bambini, ragazzi e famiglie, realizzati con il contributo di volontari, insegnanti e associazioni del territorio.

“Il Forum dei Giovani di Latina sta dimostrando di essere molto più di un semplice organo consultivo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato –. Si sta affermando come un interlocutore attivo e propositivo delle istituzioni comunali, capace di portare idee concrete e di coinvolgere energie positive del nostro territorio. Questa festa di Halloween è un esempio di come i giovani possano farsi promotori di iniziative inclusive e partecipate, che uniscono creatività, solidarietà e senso civico”.

L’assessore ha voluto ringraziare Gioanna Troplini e Francesco Piovan, “che circa un mese fa in commissione avevano portato questa e altre proposte, e tutti i ragazzi del Forum per il prezioso lavoro che stanno svolgendo”.

Sostenuta dall’amministrazione comunale, la Festa di Halloween 2025 coinvolgerà numerosi gruppi giovanili e realtà locali, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e la socialità attraverso fantasia, collaborazione e attenzione all’ambiente.