Colpo in appartamento sventato appena in tempo dai Carabinieri di Latina. Come riporta Latina Oggi, i militari, allertati da un residente della zona, si sono precipitati in via Don Morosini dove un gruppo di ladri, probabilmente coperti da un palo, si sono dati alla fuga mentre erano intenti a rubare in un appartamento della zona, per giunta in pieno centro. E’ caccia all’uomo e rimane alta l’allerta.