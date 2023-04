Latina, i Forestali contro l’abbandono dei rifiuti: multe per più di 5mila euro

Resta alta l’attenzione da parte dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Latina per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, fenomeno sempre più diffuso nel capoluogo e sopratutto nei territori di periferia e nei borghi.

Nell’ultimo periodo, con una serie di servizi di controllo e di perlustrazione del territorio, sono state elevate sanzioni per circa 3.600 euro per il mancato rispetto posto dalla normativa ambientale nazionale a carico di 6 persone, mentre altre 8 sono state sanzionate per violazione al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Latina, per un importo complessivo pari a 2.200 euro.

I rifiuti sono stati rinvenuti nei più disparati luoghi, in diverse occasioni anche vicini a corsi d’acqua (in alcuni casi lungo il fiume Astura, a Borgo Sabotino) o anche in strade interpoderali di Borghi limitrofi come Borgo Montello, Borgo Santa Maria o Borgo Bainsizza, malamente occultati tra le sterpaglie.

I rifiuti rinvenuti appartengono a diverse tipologie merceologiche, sono costituiti da voluminosi sacchi di plastica contenenti a loro volta i più diversi materiali di rifiuti indifferenziati, in casi peggiori vi sono proprio parti ingombranti di materiale in PVC, in legno o in vetro fino a casi ancora più eclatanti in cui si sono ritrovati pezzi di autoveicoli paraurti con targhe annesse).