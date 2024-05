Latina, i saluti del sindaco Celentano all’ex Questore Raffaele Gargiulo

È stato uno scambio di saluti e di riconoscimenti questa mattina in Comune tra il sindaco Matilde Celentano e il questore Raffaele Gargiulo, che si appresta a lasciare la città per assumere il nuovo incarico a Pisa a partire da lunedì prossimo.

La sindaca ha ringraziato il dottor Gargiulo per il suo importante lavoro nel rendere più sicura la provincia di Latina: “”Ringrazio il dottor Gargiulo – ha affermato la prima cittadina a margine dell’incontro – per l’importante lavoro svolto nel territorio pontino che ha consentito di rendere più sicura la nostra provincia. Il dottor Gargiulo, impeccabile uomo delle istituzioni, esempio per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, va il merito di aver operato sempre in sinergia con le altre forze dell’ordine. E’ stato molto rassicurante affidarsi alla sua esperienza nei momenti difficili e per i quali si è reso necessario un confronto nell’ambito delle riunioni dell’ordine e della sicurezza pubblica. Raffaele Gargiulo lascia la Questura di Latina con un incremento di organico da quando, nel novembre 2022, era arrivato nella sede di corso della Repubblica. Ora lo attende il delicato quanto prestigioso incarico di Questore di Pisa. Sono certa che l’esperienza maturata anche nella nostra città, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela della legalità anche nel territorio della provincia toscana”.

“Colgo l’occasione, nell’augurare al dottor Gargiulo un buon proseguimento di carriera, per dare il benvenuto al dottor Fausto Vinci che subentrerà alla guida della Questura di Latina e che a breve avrò il piacere di conoscere”, ha concluso il sindaco Celentano.