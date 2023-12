Santa Barbara, domani Pompieropoli in piazza

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, i Vigili del fuoco di Latina organizzano, il 3 dicembre, in piazza della Libertà, una giornata di festa che vogliono condividere con tutta la cittadinanza. Nell’occasione saranno esposti mezzi di soccorso e attrezzature che le squadre utlizzano nelle grandi emergenze e nei soccorsi quotidiani.

Per i più piccoli verrà allestita, grazie all’aiuto del personale dell’associazione nazionale VVF, la pompieropoli. I bambini potranno diventare pompieri per un giorno sfidando fuoco, altezza, cunicoli…

I vigili del fuoco eseguiranno una dimostrazione di tecniche di intervento, esibendo le capacità operative attuali. Mostreranno anche, per l’occasione, la scala romana, attrezzatura di soccorso e simbolo storico dei vigili del fuoco, il cui progetto risale al 1700, quando con perizia, ardimento e inventiva, potevano raggiungere grandi altezze per l’effettuazione dei soccorsi.

Questa giornata, organizzata in raccordo con la Prefettura, e con il contributo e la disponibilità del comune di Latina, vuole raccontare la complessa attività di soccorso svolta dal corpo nazionale e avvicinare ancora di più grandi e piccini al mondo dei Vigili del fuoco.

Il 4 dicembre, si terrà la celebrazione ufficiale, con la santa messa nella sede centrale del comando alla presenza delle autorità civili e militari, con la consegna delle onorificenze.