Latina, “Idrocefalo, conferme dubbi e novità”: venerdì il corso

Venerdì 26 maggio dalle ore 8.30 presso l’Auditorium della Latina Formazione Lavoro sita a Latina in via Epitaffio, ci sarà “Idrocefalo, conferme dubbi e novità”, la nuova iniziativa organizzata dall’associazione Martina e la sua Luna, questa volta in ambito formativo.

Si tratta di un corso gratuito patrocinato dall’Ordine dei Medici, delle Professioni Infermieristiche e dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Latina.

Interverranno Neurochirurghi e Neuro-Oncologici nazionali a definire la diagnosi, il trattamento e la gestione nel paziente, adulto e pediatrico, con idrocefalo.

L’incontro si concluderà con l’illustrazione di un innovativo progetto sul controllo a distanza di cui la Onlus si è fatta portavoce già lo scorso Natale raccogliendo fondi per la realizzazione di un applicazione multidisciplinare per monitorare e curare i pazienti, facilitando, in primis, l’integrazione di competenze tra specialisti, ma anche pensato per ridurre ritardi diagnostici, visite non necessarie in ospedale e soprattutto per l’archiviazione dei dati di più facile accesso al personale medico.

Il corso è accreditato per 6,5 crediti formativi ECM ed è rivolto a Medici, Infermieri e infermieri pediatrici, fisioterapisti, logopedisti e terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.

Per informazioni e iscrizioni ecm@studioasq.it – tel. 0773 474890 – Cell. 371 3750118 www.studioasq.it