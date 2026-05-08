Latina, il 14 maggio audizione in Regione per la chiusura della mensa del Goretti

È stata fissata per il prossimo 14 maggio l’audizione in Regione per la vicenda inerente alla chiusura della mensa del Goretti, che ha visto il trasferimento dello staff preposto alla preparazione dei pasti presso il centro cottura di Pomezia.

CLAS e UGL Latina continuano a lottare in favore della permanenza di decine di operatori che, altresì, perderebbero il posto di lavoro. Si sono, inoltre, detti soddisfatti della celerità della convocazione dell’audizione, sottolineando come “l’iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione istituzionale verso la delicata vertenza occupazionale legata al servizio di ristorazione della ASL di Latina e alla prospettata chiusura delle cucine dell’ospedale Ospedale Santa Maria Goretti”.

“Riteniamo fondamentale – dichiarano il segretario generale di CLAS, Davide Favero – che tutte le parti coinvolte possano confrontarsi in una sede istituzionale autorevole, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei livelli occupazionali, della dignità dei lavoratori e della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Grazie al presidente Tripodi per aver accolto la nostra richiesta e convocato le parti interessate”.

“CLAS e UGL Latina – concludono nel comunicato – confermano la propria partecipazione all’audizione, ribadendo la volontà di contribuire in maniera costruttiva alla definizione di un percorso che salvaguardi i posti di lavoro e garantisca trasparenza sulle future scelte organizzative riguardanti il servizio mensa della ASL di Latina”.