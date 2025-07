Latina, il 31 luglio niente acqua nei quartieri Q4 e Q5

Giovedì 31 luglio, dalle 9:00 alle 14:00, in alcune zone del capoluogo pontino mancherà l’acqua. A causa di lavori programmati sulla rete, l’erogazione idrica sarà sospesa in via Scarlatti e via Picasso, interessando i quartieri Q4 e Q5.

L’intervento è parte del progetto “Global Water Evolution”, cofinanziato con fondi del PNRR e dotato di un budget di 54 milioni di euro, finalizzato alla digitalizzazione e all’ammodernamento di oltre 2.500 km di rete nell’ambito territoriale ATO4 – Lazio Meridionale.

A eseguire i lavori sarà Acqualatina, che ha attivato il numero verde 800 626 083 per ogni necessità o segnalazione.