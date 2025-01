Latina, il 5 gennaio arrivano la Befana e “Pompieropoli” in Piazza del Popolo

Piazza del Popolo attende trepidante la giornata del 5 gennaio dove, in collaborazione con il Comune di Latina e con i Vigili del Fuoco, la Befana arriverà nel capoluogo pontino, con la tradizionale discesa della “vecchietta” prevista per le ore 17:30.

La mattina sarà dedicata ad un’altra iniziativa, “Pompieropoli”, promossa dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. A partire dalle 9.30 fino alle 15.30, i bambini potranno cimentarsi in percorsi progettati per insegnare come affrontare situazioni di emergenza, scoprendo i principi fondamentali della sicurezza. Tra le varie attività, prenderanno luogo anche nozioni di primo soccorso, utilizzo di mezzi antincendio e simulazioni pratiche, tutte sotto la guida esperta dei Vigili del Fuoco. Al termine dei “corsi” ogni partecipante riceverà un diploma nominativo.