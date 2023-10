Latina, il 7 ottobre arriva la CSC Student Marathon

Dopo il successo dello scorso maggio 2022, sono aperte nuovamente aperte le iscrizioni della seconda edizione della CSC Student Marathon, la corsa non competitiva sulla doppia distanza di 3 km ed 1 km, promossa da Città Sport Cultura APS ed organizzata dall’Asd In Corsa Libera ed OPES Comitato Provinciale di Latina.

La CSC Student Marathon, già patrocinata da Comune di Latina, Provincia di Latina, Regione Lazio e Coni Lazio, si svolgerà sabato 07 ottobre 2023 dalle 09.30, e sarà dedicata come sempre a tutte le scuole ed università di ogni ordine di grado e a tutte le associazioni sportive della Provincia di Latina, con una formula ideata per promuovere lo sport e sostenere la cultura.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest’anno, organizziamo la seconda edizione della CSC Student Marathon nella speranza che anche chi non ha avuto modo di partecipare alla prima edizione colga questa opportunità offerta dalla nostra associazione e voglia insieme a noi sostenere attraverso la maratona, lo sport, la cultura e le scuole. Per questa seconda data prevista ci auguriamo che il tempo ci assista ed il sole splenda “- commenta il segretario generale di Città Sport Cultura Stefano Pedrizzi.

Potranno prendere parte alla corsa, che si svolgerà a Latina con partenza da Piazza del Popolo, tutti gli studenti delle classi elementari, medie ed i loro accompagnatori (insegnanti, genitori, familiari), gli studenti delle scuole superiori ed universitari della Sapienza Polo Pontino e tutte le associazioni sportive della Provincia.

Ad impreziosire l’evento, per questa seconda edizione ci sarà la partecipazione dei giovani di “Special Olympics Italia”, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

Confermata la partecipazione straordinaria dell’associazione “Fair Play” (Associazione Benemerita riconosciuta dal Coni), del grande atleta, campione e testimonial Luca Zavatti e dei suoi giovani atleti.

La CSC Student Marathon si disputerà infatti all’interno “Dell’ISola dello Sport”, una kermesse di due giorni realizzata in Piazza del Popolo ed in concomitanza con la maratona. In questi 2 giorni dal 07 al 08 ottobre, si susseguiranno esibizioni, musica, spettacoli, prove e tanto altro. Un villaggio dello sport a cielo aperto dove saranno protagoniste decine di associazioni sportive del capoluogo invitate ad esibirsi in occasione dell’evento.

Per iscriversi alla corsa che passerà per il centro città, ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 05 ottobre 2023 al seguente link,https://www.cittasportcultura.it/studentmarathon/ (https://cittasportcultura.us7.list-manage.com/track/click?u=de9c8130066472dbcb802680f&id=5330d33067&e=7449dec49e)con una sezione dedicata al singolo ed una dedicata alle scuole.Per tutti coloro che si sono iscritti per la prima data prevista del 20 maggio 2023 poi rinviata causa maltempo è valida l’iscrizione e sono validi i pettorali già ritirati.