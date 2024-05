Latina, il benvenuto del sindaco Celentano al nuovo Questore

Il sindaco Matilde Celentano ha ricevuto, ieri mattina in Comune, il Questore di Latina, il dottor Fausto Vinci, al quale ha rivolto gli auguri per il nuovo incarico nel capoluogo.

“E’ stata occasione – ha riferito la prima cittadina Celentano – per rinnovare alla Questura di Latina la piena collaborazione dell’amministrazione comunale nel segno della legalità e della sicurezza urbana. Al questore Vinci, uomo di altissimo profilo, ho espresso le mie congratulazioni per la brillante carriera nella Polizia di Stato, certa che anche qui a Latina avrà la possibilità di mettere in campo la sua esperienza al servizio della nostra comunità”.