Latina, il bilancio dei controlli ad ”Alto Impatto”: denunce e sanzioni

Nuova azione ad “Alto Impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, insieme alla Questura locale e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Durante i controlli:

– Un cittadino residente a Latina è stato denunciato in stato di libertà per il deposito incontrollato di rifiuti speciali su un terreno seminativo.

– Una cittadina residente ad Aprilia è stata denunciata in stato di libertà per non aver elaborato il documento di valutazione dei rischi nella sua attività di ristorazione.

– Sono state contestate violazioni per lavoro in nero a 3 lavoratori e sospesa l’attività imprenditoriale per violazioni gravi in materia di sicurezza, con ammende e sanzioni amministrative complessive per euro 2278,14 e 15800,00 rispettivamente.

– Un cittadino residente a Sermoneta è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

– Un altro cittadino residente a Latina è risultato in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

– Un cittadino residente a Latina è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata.

– ⁠

Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura 5 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli stradali sono state contestate violazioni delle norme di pesca e del codice della strada, con sanzioni complessive per euro 4371,00. È stata ritirata una carta di circolazione e sequestrati 4 veicoli.