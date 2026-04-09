Latina, armi arresti ed esplosivi: gli ultimi dodici mesi della Polizia

Latina, un anno di attività intensa tra prevenzione, controllo del territorio e operazioni investigative: è questo il bilancio tracciato dalla Polizia di Stato in occasione del 174° anniversario della fondazione, che si celebrerà domani, 10 aprile anche in provincia con una cerimonia nello scenario del Giardino di Ninfa.

Negli ultimi dodici mesi, l’azione sul territorio è stata capillare: identificate oltre 153mila persone e controllati circa 65mila veicoli. Sul fronte investigativo, si contano 426 arresti e 1.655 denunce, con operazioni di rilievo contro traffico di droga, armi e criminalità violenta. Decine i chili di stupefacenti sequestrati, così come armi, anche clandestine, e persino ordigni esplosivi.

Forte anche l’impegno nella tutela delle fasce più vulnerabili, con numerosi interventi per violenza domestica, atti persecutori e reati contro minori. Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha intensificato le misure preventive, con ammonimenti, DASPO e fogli di via.

Importante il lavoro sulla sicurezza urbana e sull’ordine pubblico: oltre 1.700 eventi gestiti senza criticità, grazie a un costante coordinamento tra le forze in campo.

Accanto alla repressione, centrale resta la prevenzione, soprattutto tra i giovani, con progetti nelle scuole e campagne di sensibilizzazione su legalità, uso consapevole del web e sicurezza stradale.

Un impegno a 360 gradi che conferma la presenza costante della Polizia sul territorio, nel segno del motto “#essercisempre”.