Latina, il calendario di Serie C: esordio con l’Atalanta, chiusura a Crotone

Il Latina ha ufficialmente conosciuto il proprio cammino nel campionato di Serie C 2025/2026, Girone C, e il calendario promette emozioni sin dalle prime battute. Il debutto è fissato per domenica 24 agosto al Francioni contro l’Atalanta U23, una gara da affrontare con la massima attenzione contro una squadra giovane, imprevedibile e ricca di talento.

Alla prima giornata la squadra nerazzurra dovrà farsi trovare pronta sotto tutti i punti di vista, anche sul mercato, che chiuderà i battenti il 1° settembre data per la quale la società pontina vuole farsi trovare con una squadra già al completo. Il giorno prima la prima trasferta stagionale: Trapani-Latina, in programma il 31 agosto, su uno dei campi più caldi del Sud Italia. Un test difficile per gli uomini di Bruno, chiamati a dimostrare carattere contro un avversario che sarà sì penalizzato in classifica, ma che sta investendo molto sul mercato e ha obiettivi importanti per la stagione.

Altra sfida rilevante, contro una delle favorite del girone, sarà quella del 5 ottobre, quando al Francioni arriverà il Benevento. Si tratta di una delle squadre più accreditate per il salto di categoria, ma anche di un’avversaria che il Latina avrà modo di conoscere da vicino già nei prossimi giorni: le due squadre, infatti, si affronteranno in amichevole mercoledì 30 luglio al Francioni, un antipasto gustoso in vista della sfida ufficiale.

Tra le partite da cerchiare in rosso sicuramente anche quelle del 2 novembre e dell’8 Marzo, contro la grande favorita del campionato, la Salernitana. Il club retrocesso dalla Serie B, ma deciso a risalire subito, affronterà il Latina in queste date. La gara con i granata sarà un banco di prova non solo tecnico, ma anche emotivo, considerata l’importanza e la storia recente del club granata.

Il campionato si chiuderà con Crotone-Latina, il 26 aprile 2026. Con gli amaranto, anch’essi in corsa per il salto di categoria.

Il calendario del Latina offre un mix equilibrato di impegni casalinghi e trasferte impegnative. La squadra nerazzurra dovrà partire con il piede giusto, sfruttare al massimo il fattore campo e farsi trovare pronta nei momenti chiave di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, sperando che sia migliore rispetto alla precedente.