Latina, il campionato slitta al 3 settembre: oggi calendari

Oggi pomeriggio si conosceranno i calendari di Serie C. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro darà il via alla configurazione dei gironi e dalle 15, attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite per la stagione 2023/24.

Il campionato inizierà il 3 settembre, con anticipi e posticipi, mentre la Coppa Italia inizierà successivamente. Le incertezze dovute ai ricorsi in atto, ha fatto slittare la prima giornata di campionato, inizialmente prevista per il 27 agosto, e l’avvio della Coppa Italia, che sarebbe dovuta partire il 20 agosto.

“Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata, con tanti giovani ed al quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi” ha dichiarato il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Non si attende alcuna sorpresa il Latina, per quanto attiene alla composizione del girone, che da tradizione sarà quello C meridionale. Un gruppo di grandi piazze, con decenni di Serie A alle spalle, habitué della categoria e novità degli ultimi anni.

Il percorso di avvicinamento al campionato per i nerazzurri procede scandiato da test amichevoli per misurare condizione atletica e sviluppo del gioco.

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Nuova Florida Ardea, prossimo match giovedì 10 agosto alle 17.30, sempre all’ ex Fulgorcavi, contro l’Atletico Pontinia neo promosso in Eccellenza.