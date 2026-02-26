Latina, il campo sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà affidato in concessione per 8 anni

Un nuovo passo avanti verso la piena operatività del campo sportivo “Vincenzo D’Amico” di Latina. Il Comune ha approvato la relazione propedeutica all’affidamento in concessione della gestione dell’impianto situato in viale Paganini, nel quartiere ex Q4.

L’amministrazione comunale procederà ora con una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio a soggetti terzi, attraverso una concessione della durata di otto anni, sulla base del piano economico-finanziario predisposto dall’Ente.

“L’amministrazione – afferma il sindaco Matilde Celentano – procederà con l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nella forma della concessione di servizi, per una durata di 8 anni, sulla base del piano economico-finanziario redatto a supporto dell’Ente. L’impianto si estende su una superficie di circa 13.000 metri quadrati e comprende campi da calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, padel, pista di atletica, campo da bocce, percorso vita, aree verdi e un’area coperta con punto ristoro da predisporre. È uno spazio che dedichiamo interamente ai cittadini, pensato per favorire l’inclusione, l’aggregazione e la pratica sportiva a tutte le età”.

L’inaugurazione ufficiale dell’impianto è già fissata per l’11 marzo alle ore 10.30, come annunciato dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato durante la recente cerimonia di premiazione degli sportivi del 2025, alla presenza di Simona Palombi, moglie dell’indimenticato calciatore a cui è dedicata la struttura.

“Nella serata di ieri – aggiunge Chiarato – durante la premiazione degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025, abbiamo annunciato insieme alla moglie di D’Amico, Simona Palombi, la data dell’inaugurazione: l’11 marzo alle ore 10.30. Un momento atteso da tutta la cittadinanza, per l’apertura di un’area che sarà a servizio del quartiere e dell’intera città. Con la determinazione approvata oggi compiamo un ulteriore passo avanti: dalla relazione tecnico-economica approvata è emerso che la gestione dell’impianto configura un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, dunque, verrà affidato per otto anni. Non vediamo l’ora che sia a disposizione di tutta la cittadinanza”.

Il nuovo centro sportivo, esteso su circa 13 mila metri quadrati, punta a diventare un punto di riferimento per lo sport di base e l’aggregazione sociale, offrendo spazi dedicati a diverse discipline e attività all’aperto per tutte le fasce d’età.