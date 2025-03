Latina, il Carnevale è pronto: domani la grande sfilata, polemica sui disagi per l’acqua

ll maltempo ha solo rallentato la festa, ma domani, lunedì 3 marzo, il Carnevale di Latina è pronto finalmente a esplodere con la tanto attesa sfilata dei carri allegorici. Dopo cinque anni di assenza e il rinvio forzato di sabato, l’evento invaderà il centro cittadino a partire dalle ore 14.30, regalando spettacolo, colori e divertimento.

Saranno dieci i carri allegorici che sfileranno per le strade di Latina, realizzati dall’associazione Amici in Festa, che in queste settimane sta portando la magia del Carnevale in diversi comuni pontini come Sabaudia e Pontinia. Un grande lavoro di artigianato e creatività che finalmente potrà essere ammirato anche nel capoluogo.

L’Amministrazione comunale ha confermato il programma originale, con carri e gruppi mascherati che animeranno il pomeriggio. Tuttavia, mentre la città si prepara alla festa, monta la polemica tra i genitori: la concomitanza tra la sfilata e l’uscita anticipata degli studenti dalle scuole alle 14.00, dovuta a interruzioni idriche, sta creando non pochi problemi logistici.

“È impossibile gestire tutto: dobbiamo andare a prendere i ragazzi e le strade saranno bloccate per la festa” è il tenore delle lamentele che stanno circolando sui social. Il Comune, dal canto suo, ha già disposto la chiusura al traffico di diverse arterie principali per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il Carnevale non finisce qui: martedì 4 marzo, per il gran finale del Martedì Grasso, il programma prevede spettacoli e animazione con la travolgente energia della Band Banana Split dalle 15:30, che farà ballare grandi e piccoli con la sua musica. Inoltre, l’arena esterna del museo Cambellotti sarà allestita a tema carnevalesco per i più piccini.

Dopo una lunga attesa, il Carnevale di Latina è finalmente pronto a prendersi la scena. Resta da vedere se l’entusiasmo della festa riuscirà a spegnere le polemiche.