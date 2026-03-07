Latina, il centrodestra fa quadrato attorno a Celentano: “Coalizione compatta”

La coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni comunali del 2023 rinnova il proprio sostegno al sindaco di Latina Matilde Celentano e all’azione amministrativa portata avanti dall’attuale governo cittadino.

È quanto emerge da un documento politico condiviso e sottoscritto dai partiti della maggioranza e dai consiglieri comunali, con cui viene ribadito l’impegno a sostenere il lavoro del primo cittadino e della giunta. Nel testo Celentano viene indicata come “punto di riferimento e guida dell’azione amministrativa”, con l’obiettivo di garantire alla città un governo in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini.

La coalizione sottolinea la volontà di proseguire nella realizzazione del programma elettorale che ha ottenuto il consenso della maggioranza degli elettori nel 2023, rafforzando al tempo stesso il rapporto politico tra le forze che sostengono l’amministrazione e consolidando il centrodestra alla guida del capoluogo pontino.

Nel documento viene evidenziata anche la necessità di superare eventuali criticità interne e di lavorare con spirito unitario, rafforzando il rapporto di fiducia tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale. In questo quadro viene ricordato il ruolo delle commissioni consiliari, chiamate a continuare il lavoro di approfondimento e proposta nel solco del programma amministrativo condiviso.

Tra le priorità indicate dalla maggioranza ci sono i numerosi interventi previsti nei prossimi due anni. L’amministrazione è infatti impegnata in un importante sforzo organizzativo e amministrativo che porterà alla realizzazione di diverse opere pubbliche considerate strategiche per la città. Tra queste figurano la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini e dei borghi, gli interventi sul Palazzetto dello Sport, il Palazzo della Cultura, il Teatro Cafaro e la Biblioteca. Previsti anche lavori infrastrutturali come quelli su via Massaro e sul ponte sul Mascarello.

La coalizione sottolinea inoltre la necessità di affrontare alcune criticità ereditate dal passato, in particolare per quanto riguarda la manutenzione della rete stradale e il decoro urbano, ambiti nei quali saranno necessari investimenti importanti per recuperare anni di mancati interventi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al servizio di igiene urbana e alla situazione della società ABC. L’obiettivo indicato dalla maggioranza è quello di dare piena attuazione al “Piano Celentano”, già approvato in consiglio comunale, per garantire stabilità organizzativa, sostenibilità economica e continuità del servizio.

Tra le priorità dell’azione amministrativa vengono indicati anche i temi della sicurezza e della vivibilità della città, con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e delle iniziative volte a rafforzare il controllo del territorio.

La coalizione di centrodestra ribadisce quindi la volontà di sostenere con convinzione l’azione del sindaco e della giunta per affrontare le sfide dei prossimi due anni di mandato e portare avanti il programma di governo con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla crescita della città.

«Ringrazio i partiti della coalizione e i consiglieri di maggioranza per il sostegno e il senso di responsabilità dimostrato. Il nostro obiettivo resta uno solo: lavorare con determinazione per dare a Latina le risposte che i cittadini aspettano. Nei prossimi mesi saremo impegnati a realizzare interventi importanti per la città e continueremo a farlo con spirito di collaborazione e con la massima attenzione all’interesse della comunità», ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano.