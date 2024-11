Latina, il cimitero urbano tra disagi e dimenticanze: l’allarme di Codici

Il Cimitero Urbano di Latina torna al centro dell’attenzione, con l’associazione Codici che denuncia lo stato di degrado della struttura e sollecita un intervento deciso da parte del Comune e del gestore, la srl Ipogeo Latina, in carica dal 2009. Tra i temi critici segnalati ci sono le richieste di pagamento del “contributo di mantenimento”, spesso ritenuto non dovuto dai cittadini, e le condizioni di ammaloramento dell’area, che mette a rischio la sicurezza dei visitatori.

Codici sottolinea che i cittadini, in quanto titolari di concessioni per loculi e inumazioni, hanno il diritto di trovare un cimitero sicuro e ben curato. Anche una semplice visita al luogo rivela numerosi problemi strutturali, come calcinacci a rischio di caduta e transenne che limitano l’accesso a molte aree.

La situazione, secondo l’associazione, richiede un intervento diretto del Comune di Latina, che ha il dovere di vigilare sul rispetto degli standard di manutenzione. Codici propone inoltre l’installazione di servizi igienici nelle aree più periferiche del cimitero, per agevolare soprattutto i visitatori anziani, suggerendo una maggiore sensibilità su un tema così essenziale per la comunità.