Latina, il Comando dei Vigili del Fuoco festeggia Santa Barbara

Come ogni anno, si è celebrata la festa in onore di Santa Barbara da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Questa la nota diffusa dal comando provinciale:

Il Comando dei Vigili del fuoco nel 2023 ha affrontato tanti contesti critici, come ad esempio, il superamento dell’emergenza Covid che ha comportato il rientro alla normalità anche dal punto di vista degli interventi, che, con la ripartenza delle attività civili, è tornato ad attestarsi in provincia di Latina attorno a 8000.

Di questi 8000 interventi per soccorso tecnico urgente in provincia, ben 1830 sono stati effettuati per fronteggiare incendi di vegetazione e bosco.

Riguardo questi ultimi circa 500 sono stati affrontati dalle squadre di potenziamento AIB e dai Direttori delle Operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con i mezzi aerei della regione Lazio e delle Flotta di stato del CNVVF, durante il periodo di massima attività da Giugno a Settembre 2023.

Circa 100 interventi legati ad eccezionali ma fortunatamente puntuali e non ripetute ondate di maltempo, con eventi sempre più presenti e che, e che inevitabilmente riportano con il pensiero alle recenti ondate di maltempo che hanno coinvolto altre regioni e che hanno visto comunque la partecipazione, nell’ambito del sistema nazionale dei soccorsi dei VVF, di personale del Comando Vigili del Fuoco di Latina fuori Regione.

Gli incendi generici affrontati, sviluppatesi in attività civili ed industriali, si attestano intorno ai 1000 in tutta la Provincia.

Gli interventi per fughe di Gas e per la messa in sicurezza di sostanze pericolose in genere, intorno ai 220, mentre circa 1000 sono stati gli interventi portati a termine dalle squadre ordinarie e specializzate dei VF di Latina per incidenti stradali e soccorsi a persone in genere.

Tutti scenari che mettono in luce le esigenze molteplici legate ad un’attività straordinaria per natura e proporzioni.

Associato all’aspetto interventistico, si citano anche le attività che interessano il settore della prevenzione incendi e dei controlli, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni attraverso i controlli di prevenzione incendi e la vigilanza sull’applicazione delle norme.

Circa 110 controlli di polizia giudiziaria riguardanti attività varie, che hanno portato alla necessità di segnalazioni alle autorità giudiziarie aventi competenza sulla provincia di Latina per inosservanza delle normative di sicurezza sul lavoro in tema di rischio antincendi.

Circa 60 sono state le attività investigative svolte di iniziativa e 15 delegate dalla autorità giudiziaria, in tema di investigazione di cause dell’incendio, ove la componente specializzata dei nuclei investigativi antincendi territoriali dei Vigili del Fuoco ha prestato al sua opera, anche in coordinamento e supporto delle altre forze dell’ordine.

Sotto il profilo del miglioramento della logistica, preme sottolineare come si siano fortemente volute e rimesse in moto le azioni volte alla realizzazione concreta delle nuove Sedi dei Vigili del Fuoco a Latina, del nuovo distaccamento di Terracina, attraverso l’inizio dei lavori di completamento dei servizi del complesso edilizio già realizzato, e a Castelforte, in quest’ultimo caso attraverso la acquisizione del terreno ove verrà edificato il nuovo distaccamento.