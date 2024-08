Latina, il Comune approva il piano reclutamento: nuove assunzioni

Durante un proficuo incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative, è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2024-2026. Questo piano prevede importanti novità per il Comune di Latina, con l’obiettivo di valorizzare il personale interno e potenziare l’apparato amministrativo.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, spiegando che l’amministrazione comunale ha deciso di incrementare le progressioni verticali in deroga per l’anno in corso, coinvolgendo tutti i profili professionali, dagli amministrativi ai tecnici, passando per la vigilanza e il personale educativo.

Recentemente, sono stati pubblicati i bandi di concorso per i profili di Farmacista e Agronomo, segnando l’inizio di una nuova stagione concorsuale. “Questo è solo il primo passo di un processo di reclutamento volto a rafforzare la nostra macchina amministrativa,” ha dichiarato il sindaco Celentano.

L’assessore con delega al Personale, Andrea Chiarato, ha annunciato la pubblicazione di ulteriori bandi per il reclutamento di 10 istruttori tecnici e sei funzionari tecnici. “Nel corso delle prossime settimane, saranno pubblicati anche i bandi per due unità di personale educativo, tre istruttori informatici e un ingegnere trasportista,” ha aggiunto Chiarato.

“Tutte le energie messe in campo dalle componenti politiche, sindacali e dagli uffici comunali sono orientate verso il comune obiettivo di potenziare l’apparato amministrativo, che sta affrontando le sfide del ricambio generazionale e della mobilità del personale,” ha commentato il sindaco Celentano.

Infine, l’assessore Chiarato ha espresso gratitudine verso gli uffici e la dirigente Manuela Zuffranieri per il loro impegno nella pubblicazione dei bandi e nell’attivazione delle procedure necessarie. Ha concluso affermando che questa nuova stagione di reclutamento rappresenta un’importante opportunità per i giovani della città, offrendo loro la possibilità di contribuire al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.