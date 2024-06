Latina, il Comune ordina la demolizione di Palazzo Key

Come già preannunciato dal sindaco Matilde Celentano, Palazzo Key sarà demolito. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, dopo il decreto di confisca emesso dalla Corte di Cassazione, arriva l’ultimo atto importante per un’opera in stand by da oltre 10 anni.

L’ordinanza, firmata dal dirigente del servizio Attività produttive, Suap e Sue Paolo Cestra, prevede che il Comune ingiunga al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto.

Dunque arriva la parola fine ad un iter amministrativo ripreso dall’attuale Giunta e dall’Assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio.