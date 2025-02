Latina, il Comune ricorre al Consiglio di Stato contro il biogas di Borgo Carso

Il Comune di Latina prosegue la battaglia contro l’impianto biogas di Borgo Carso, presentando ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura subita dal Tar sul diniego al progetto della NeoAgroEnergie. L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha assicurato che l’amministrazione seguirà tutte le procedure necessarie per fermare l’impianto, supportata da una relazione tecnica del geologo e ambientalista Giorgio Libralato.

Nonostante l’azione legale, i lavori continuano, suscitando la preoccupazione dei residenti. Durante la commissione urbanistica, il consigliere Giuseppe Coluzzi (FdI) ha ribadito che «l’interesse di un singolo non può prevalere sulla collettività», mentre Vincenzo Valletta (Lega) ha sottolineato il rischio di svalutazione degli immobili.

Il comitato dei cittadini ha accolto positivamente l’impegno del Comune e chiesto l’adozione di un regolamento per gli impianti a energia rinnovabile, ritenendolo essenziale per tutelare la salute pubblica e prevenire situazioni simili in futuro.