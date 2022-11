Latina, il “Concerto d’autunno” al Circolo Cittadino

Domani 4 novembre alle ore 18:00, al Circolo Cittadino, ci saranno le arie d’opera più celebri nel Concerto d’autunno del Campus di Latina.

Protagoniste le giovani voci provenienti dalla Civica Scuola Claudio Abbado di Milano. Troviamo sul palco tre giovani e promettenti voci liriche – il soprano Anna Barletta, il tenore Paolo Nevi e il baritono Raffaele Emmolo – accompagnati al pianoforte da Eleonora Barlassina interpreti di alcune celebri arie d’opera di Mozart, Verdi, Gounod, Puccini e altri noti operisti.

La serata si apre nel nome di Wolfgang Amadeus Mozart, con Le nozze di Figaro che ritroviamo anche nel celebre duetto Là ci darem la mano dal Don Giovanni. Si ascolterà anche il Puccini comico del Gianni Schicchi con l’aria di Lauretta O mio babbino caro, e la commovente aria Che gelida manina, cantata da Rodolfo nel primo quadro della Bohème a una innamorata, e malata, Mimì. Ancora repertorio italiano con Bella siccome un angelo di Gaetano Donizetti dall’opera buffa Don Pasquale.

Il repertorio operistico francese sarà omaggiato con la musica di Charles Gounod e l’aria Ah lève-toi, soleil! dal Roméo et Juliette, mentre l’incursione nella zarzuela, genere di teatro musicale di origine spagnola, sarà con la Salida de Cecilia Valdés, da Cecilia Valdés di Gonzalo Roig compositore e pianista cubano di impostazione “classica” fra i più rappresentativi del Novecento.

La chiusura di serata non poteva non essere affidata all’operista per eccellenza del repertorio lirico italiano, ovvero Giuseppe Verdi. Si ascolterà l’aria di Rodrigo Io morrò ma lieto in core dal Don Carlos, e altre due celebri pagine, La donna è mobile intonata dal Duca di Mantova nel terzo e ultimo atto di Rigoletto, e il brindisi più celebre della storia dell’opera, Libiamo ne’ lieti calici dalla Traviata.