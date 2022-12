Latina, il concerto dell’Immacolata della corale San Marco

L’8 dicembre 2022 alle ore 19:00 la Corale di San Marco, diretta dal M° Mauro Bassi, si esibirà nel tradizionale concerto dell’Immacolata, all’interno della XXII edizione della rassegna “I concerti dell’Avvento”, nella Cattedrale di San Marco.

Descrivere la storia dell’Associazione Corale San Marco APS di Latina, sarebbe come parlare della storia della città. Legata in maniera indissolubile alla cultura dei primi coloni, giunti da tutta l’Italia nel novembre e dicembre 1932, nasce nel gennaio del 1933.

Propone un vastissimo repertorio canoro e lo spessore artistico delle opere eseguite nel corso degli anni hanno portato la corale a diventare punto di riferimento della cultura musicale della provincia di Latina e non solo.

In questo particolare momento storico, che ancora subisce gli effetti devastanti della pandemia, il tradizionale concerto dell’Immacolata della Corale San Marco recupera il legame con le radici della cultura musicale della nostra città, costituendo una possibilità concreta e significativa per ricostruire il tessuto culturale e sociale così fortemente provato.

Per ripartire dopo la pandemia ciascuno è chiamato, nel suo piccolo, a curare quello che sa fare per renderlo spendibile dal contesto sociale in cui opera.

L’Associazione Corale San Marco APS propone il suo concerto tradizionale dell’Immacolata come azione di rinascita, augurando a tutta la città di Latina un Natale positivo e sereno.