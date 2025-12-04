Latina, il convegno “Codice Rosso – un fenomeno sul quale interrogarci”

Grande partecipazione al convegno “Codice Rosso – un fenomeno sul quale interrogarci”

e grande successo per l’iniziativa del Comando di Polizia Locale di Latina, promosso dalla vice Comandante Sabrina Brancato, nell’ambito degli obiettivi del PIAO e dedicato all’approfondimento e agli strumenti di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione, confermando quanto il tema sia di drammatica attualità e quanto sia forte l’esigenza di formazione, confronto e consapevolezza.

Relatore principale dell’evento è stato il dott. Mauro Masnaghetti, Funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale e Magistrato Onorario Stabilizzato, vera e proprio riferimento in materia di polizia giudiziaria, tutela delle vittime e formazione specialistica.

Con straordinaria competenza ed efficacia comunicativa, Masnaghetti ha illustrato, tra l’altro: i presupposti normativi e operativi del Codice Rosso; le tempistiche stringenti dell’intervento delle forze dell’ordine; le responsabilità procedurali; il ruolo centrale della Polizia Locale nella prima presa in carico delle vittime; le criticità operative e le buone prassi inter-istituzionali.

Il suo intervento ha rappresentato un momento formativo di altissimo livello, offrendo agli agenti e funzionari strumenti concreti, chiarezza procedurale e una visione sistemica del fenomeno, frutto di una lunghissima esperienza sul campo e di una profonda conoscenza della materia anche sotto il profilo giudiziario.

Di grande rilievo anche l’intervento del dott. Emilio Orlando, giornalista di cronaca nera e giudiziaria, che ha fornito una lettura lucida e intensa del fenomeno attraverso l’esperienza diretta del racconto giornalistico. Le sue testimonianze, maturate in anni di inchieste, processi e cronaca sul campo, hanno restituito alla platea la dimensione umana e sociale della violenza, andando oltre i numeri e le statistiche. La sua presenza ha arricchito il dibattito con uno sguardo esterno alle istituzioni, ma essenziale per comprendere quanto il fenomeno incida nel vissuto delle persone e nella coscienza collettiva.

Il convegno ha ribadito con forza che la lotta alla violenza sulle donne non può essere affidata a singoli settori, ma deve diventare un impegno strutturale, continuo e corale che coinvolga tutti. :

L’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale di Latina confermano, attraverso questa iniziativa, la volontà di mantenere alta l’attenzione, investendo nella formazione degli operatori e nella costruzione di una rete di protezione sempre più efficace per le vittime.

Un sentito ringraziamento viene rivolto a Mauro Masnaghetti per la straordinaria disponibilità, l’altissimo spessore professionale e umano dimostrato, e per il prezioso contributo formativo offerto alla nostra città.

Un ringraziamento altrettanto sentito a Emilio Orlando, la cui presenza ha rappresentato un valore aggiunto di grande rilievo sul piano culturale, civico e informativo.

Grazie, infine, a tutti i partecipanti, agli operatori del Comando, agli organizzatori e a quanti hanno contribuito alla riuscita di un evento che ha lasciato un segno profondo e concreto nel percorso di crescita istituzionale e civile della città.