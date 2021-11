Il primo cittadino Damiano Coletta, a nome dell’Amministrazione comunale, partecipa al profondo cordoglio della famiglia Benacquista per la scomparsa di Santino Benacquista, per tanti anni responsabile della pubblica illuminazione per il Comune di Latina e persona molto conosciuta e stimata nel capoluogo pontino.

Alla famiglia Benacquista le più sentite condoglianze da parte del primo cittadino a nome di tutta la città.