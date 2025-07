Latina: il cordoglio per la scomparsa di Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo Giomi

La città di Latina perde una figura simbolo della sanità nazionale e locale. È venuto a mancare il dottor Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo ospedaliero Giomi, imprenditore di visione e uomo di grande umanità, che ha lasciato un’impronta profonda nel mondo sanitario e anche nel tessuto sociale della comunità pontina.

La notizia della sua scomparsa ha scosso istituzioni, cittadini e operatori del settore. A lui si deve l’avvio della sinergia tra l’Icot e la Sapienza Università di Roma, un progetto che ha permesso a Latina di distinguersi a livello nazionale per qualità nella formazione, nella ricerca e nell’assistenza medica. Una collaborazione nata dalla lungimiranza di Miraglia, primo a credere nelle potenzialità di un centro sanitario universitario in città.

Negli ultimi anni aveva consolidato il ruolo del gruppo Giomi nel panorama della sanità italiana, ma non solo. Con il suo sostegno a eventi sportivi e iniziative sociali, aveva dimostrato una vicinanza sincera alla città, contribuendo anche alla promozione di attività culturali e sportive, come il torneo “Basket in Piazza”.

Solo pochi giorni fa, il dottor Miraglia aveva accolto, presso l’ICOT, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, al fianco del sindaco Matilde Celentano, in uno degli ultimi eventi pubblici che lo avevano visto protagonista.

Di seguito, le due note ufficiali diffuse in queste ore.

Il cordoglio del sindaco Matilde Celentano

“Con profondo dolore ho appreso della scomparsa del dottor Emmanuel Miraglia, Presidente del gruppo ospedaliero Giomi. Una notizia che mi addolora profondamente, sia come Sindaco della città di Latina che a livello personale.

Emmanuel Miraglia è stato una figura di riferimento per la sanità nazionale, un uomo di grande visione e straordinaria umanità. La nostra città perde oggi un protagonista instancabile del progresso medico e scientifico che ha segnato il nostro territorio negli ultimi anni.

A lui si deve, con lungimiranza e determinazione, l’avvio della proficua sinergia tra l’Icot e la Sapienza Università di Roma: una collaborazione che ha reso Latina un punto di eccellenza nella formazione, nella ricerca e nell’assistenza sanitaria. È stato il primo a credere fino in fondo nelle potenzialità di questo progetto, che oggi continua a produrre benefici concreti per la nostra comunità.

Abbiamo condiviso visioni comuni sul futuro della sanità e, solo pochi giorni fa, abbiamo accolto insieme, presso l’Icot, il sottosegretario alla Salute, l’onorevole Marcello Gemmato. Anche in quell’occasione ha mostrato passione, competenza e un amore autentico per il suo lavoro e per la nostra città.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e incolmabile, ma il suo esempio continuerà a vivere nelle opere che ha contribuito a realizzare, nei professionisti che ha formato, e in ogni progetto nato dalla sua visione.”

Il messaggio dell’associazione “Gli Amici del Basket”

“L’associazione ‘Gli Amici del Basket’ si unisce al dolore per la scomparsa di Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo Giomi, Gold partner del Trofeo Città di Latina Basket in Piazza.

La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per l’intera comunità sanitaria e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

A famiglia, amici e collaboratori va il nostro più sincero cordoglio in questo momento di grande dolore.”