Latina, il DDL per il centenario è diventato realtà: la soddisfazione

Il disegno di legge per il centenario di Latina è realtà. In arrivo per Latina, in vista dei festeggiamenti nel 2032, una pioggia di finanziamenti. Enorme soddisfazione dalla politica, in particolare da chi è stato promotore del DDL, il senatore Nicola Calandrini di Fratelli d’Italia: ““Quanto accaduto oggi in Commissione Cultura al Senato rappresenta un fatto storico e non solo per Latina. In meno di un anno il disegno di legge, a mia prima firma, sul centenario della città, è stato approvato all’unanimità dalla Commissione e si appresta ad essere discusso in Aula. Il voto di oggi segue di poche settimane quello della Commissione Bilancio da me presieduta, che ha approvato la copertura finanziaria necessaria per portare a compimento gli ambiziosi obiettivi presenti nel testo. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica, con un disegno di legge di iniziativa Parlamentare, si darà vita a una fondazione che, attraverso ingenti finanziamenti pubblici ma anche privati, gestirà una serie imponente di iniziative che accompagneranno la città fino al 2032 e che faranno conoscere Latina in tutta Italia e non solo. E’ una notizia meravigliosa per tutti cittadini di Latina, anche per coloro che hanno criticato questo disegno di legge definendolo mero strumento da campagna elettorale. Latina, con la sua unicità storica e culturale, avrà a disposizione strumenti e mezzi mai avuti prima per arrivare con una veste del tutto nuova ai suoi primi cento anni – continua Calandrini – Questo disegno di legge rende testimonianza alla capacità dei pionieri di guardare al futuro e di immaginare una città dove regnavano solo palude e morte. Questa è una storia che merita di essere narrata, perché maestra di vita. Si tratta di un disegno di legge dalla portata imponente ed è per questo che a breve organizzeremo una conferenza stampa che servirà a chiarire meglio i dettagli di tutta l’operazione ma che rimanderà poi a un grande appuntamento, di confronto e dialogo, che organizzeremo in autunno al teatro D’Annunzio”.

A fargli eco il sindaco di Latina, Matilde Celentano: “E’ una notizia straordinaria: la commissione cultura del Senato ha approvato oggi, all’unanimità, il disegno di legge per il centenario di Latina, presentato meno di un anno fa dai senatori Nicola Calandrini, Claudio Fazzone, Andrea Paganella e Roberto Menia. La nostra città avrà dunque a disposizione somme importanti per giungere, con il vestito migliore, all’appuntamento del 2032 per le celebrazioni del Centenario di Fondazione.

Latina, la prima delle città nuove, è l’unico capoluogo di provincia italiano ad avere meno di 100 anni, ma una storia densa di eventi e molto significativa.

Faremo del nostro meglio per utilizzare questo credito importante da parte del Parlamento e presentare la nostra città nella sua dimensione migliore e autentica.

Mi piace dedicare questo importante traguardo, che dobbiamo ascrivere alla lungimiranza dei senatori che hanno proposto e sottoscritto il Ddl, al nostro scrittore Antonio Pennacchi, cantore che ha esportato nel mondo l’epopea di Latina, con il suo meraviglioso romanzo ‘Canale Mussolini'”.

