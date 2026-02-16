Latina, al Doolin “Domenica in Giallo con Agatha Christie”

Un pomeriggio all’insegna del mistero, del gioco e della condivisione. Domenica 1 marzo 2026, dalle 17.30, il Doolin Irish Pub di Latina (via Adua 10/12) ospiterà “Domenica in giallo con Agatha Christie”, iniziativa promossa da Letture Agonistiche – la rete dei Gruppi di Lettura di Latina e provincia – per ricordare Agatha Christie a cinquant’anni dalla scomparsa.

L’appuntamento è pensato per chi ama il genere crime ma anche per i semplici curiosi: in programma giochi a tema, piccoli rompicapo, letture ad alta voce e momenti di confronto che trasformeranno il pub in un vero e proprio “salotto investigativo”. Il pubblico non sarà spettatore passivo, ma parte attiva dell’esperienza, chiamato a raccogliere indizi, formulare ipotesi e mettere alla prova il proprio intuito.

Non mancherà un tocco di teatralità. Il dress code invita a ispirarsi ai grandi detective della letteratura e della televisione: da Hercule Poirot a Miss Marple, fino a Maigret, Adrian Monk, Columbo e Jessica Fletcher. Un invito giocoso a “vestire il mistero” e calarsi nell’atmosfera del giallo classico e contemporaneo.

Dietro l’iniziativa c’è l’energia di Letture Agonistiche, una realtà nata quasi per caso due anni fa in occasione della Giornata del Rifugiato, a partire dalla riflessione sul libro Il pericolo di un’unica storia di Chimamanda Ngozi Adichie. Da quell’incontro è emersa la volontà di creare una rete tra i numerosi gruppi di lettura del territorio pontino, spesso attivi ma poco visibili.

Oggi la rete riunisce realtà diverse per storia e sensibilità, unite dal desiderio di condividere percorsi e passioni. Tra le iniziative promosse negli ultimi mesi figurano incontri dedicati a Sibilla Aleramo e al suo romanzo Una donna, approfondimenti sul saggio Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina di Ilan Pappé, presentazioni come quella del libro Quello che so di te di Nadia Terranova, oltre a Silent Reading Party diffusi in città e perfino al Parco Nazionale del Circeo.