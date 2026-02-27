Latina, il FAI celebra la Lingua Madre con l’evento “Voci dal Mondo”

Dopo il grande successo della serata a ritmo di jumbe dello scorso anno, il capoluogo si prepara a riabbracciare le culture del mondo. Il Gruppo FAI Ponte fra culture della Delegazione FAI di Latina annuncia la seconda edizione dell’evento dedicato alla Giornata Internazionale della Lingua Madre.

L’appuntamento è fissato per oggi, 27 febbraio 2026, alle ore 17:00, presso la storica cornice del Circolo Cittadino in Piazza del Popolo 2.

L’evento, intitolato significativamente “Voci dal Mondo”, si propone come un’esperienza corale per valorizzare il patrimonio artistico e sociale delle diverse comunità che abitano il nostro territorio. Il programma è ricco e variegato:

Il contributo del CPIA 9: Grazie alla collaborazione della Preside, Prof.ssa Viviana Bombonati, e dell’insegnante Paola Amorelli, un folto gruppo di studenti porterà in scena racconti, esperienze vissute e danze da Arabia, Cuba, Africa, Thailandia, Persia e Ucraina.

Letteratura e Lingue: Seguiranno letture in lingua araba e russa a cura degli studenti guidati dalla Prof.ssa Valentina Avvisati.

Musica e Tradizioni: Iordanka Ivanova e il coro “Enjoy” eseguiranno brani iconici come “Fato yo” di Tourè Kunda e lo spiritual “Pick a bale of cotton” .

Focus Culturali: La volontaria Nav Kaur trasporterà il pubblico nelle punjabi vibes dell’India, mentre Oksana Trufen svelerà i suggestivi riti nuziali della tradizione ucraina.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è chiaro e profondo: “L’iniziativa punta a consentire una migliore e più completa integrazione dei cittadini stranieri e fare in modo che essi, e tutti gli altri partecipanti, possano trasmettere questo patrimonio di conoscenze alle comunità di origine, affinchè si faccia della Lingua un PONTE e NON una BARRIERA!”