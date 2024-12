Latina, il Generale Cantoni incontra i Carabinieri: “Grazie per il vostro impegno”

Visita importante questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, dove il Generale di Divisione Ugo Cantoni, da poco alla guida della Legione Carabinieri Lazio, ha incontrato i militari del territorio.

Nel corso della sua prima visita ufficiale, il Generale ha ringraziato i militari per il lavoro svolto durante l’anno a tutela della sicurezza pubblica, dichiarando: “Il vostro impegno è fondamentale per la comunità, e non posso che esprimere la mia più sincera gratitudine per quello che fate ogni giorno.” Ha poi rivolto un pensiero ai familiari dei Carabinieri: “Un augurio speciale a voi e alle vostre famiglie, che vi sostengono nel vostro prezioso lavoro.”

L’incontro, a cui hanno partecipato Ufficiali, Comandanti di Stazione e rappresentanti delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali, ha rafforzato il senso di squadra e l’impegno per il futuro.