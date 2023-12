Latina, il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” presenta Latineide: 90 anni in 90 minuti

Latineide è il moderno viaggio dei nostri studenti nel cinema e per il cinema, alla riscoperta e alla comprensione di linguaggi audiovisivi applicati alla conoscenza del proprio territorio, filtrato dallo sguardo autentico del giovane che rivive la propria storia e la restituisce alla memoria collettiva.

Latineide è il risultato del lavoro corale svolto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, promosso su indicazione e in accordo tra MiC e MIM, con l’obiettivo di promuovere e avvicinare gli studenti alla conoscenza critica del linguaggio cinematografico, con il patrocinio del Comune di Latina e della Provincia di Latina.

Un progetto animato dalla sinergia attenta e scrupolosa di esperti professionisti del settore che, con la loro maestria, hanno coordinato gli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” nella realizzazione del documentario che è il nostro caro augurio alla città di Latina. La presentazione del documentario Latineide: 90 anni in 90 minuti, si terrà il 18 dicembre presso il Cinema Corso di Latina alle ore 11:00.

L’impeccabile regia di Massimo Ferrari e Gianfranco Pannone, penne autentiche del nostro territorio, il coordinamento scientifico di Nicola Calocero e il progetto sonoro di Andrea Pettinelli ci accompagneranno nel viaggio di Latineide, calzante neologismo coniato da Dante Taddia, per raccontare l’epica vicenda civile della città di Latina dalla sua recente nascita.

Un anno di intenso lavoro che ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti di scuole anche in rete: “I veneto-pontini” accordo di rete con l’IIS “Concetto Marchesi” di Padova, l’IC “Frezzotti-Corradini” e l’IC “Emma Castelnuovo” di Latina e altre scuole fruitrici e beneficiarie della diffusione dell’audiovisivo a scuola, realizzato attraverso il coordinamento costante della Prof.ssa Emanuela Macera, referente del progetto e l’azione sinergica del Prof. Massimiliano Lanzidei.

Gli studenti del Liceo Artistico hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di “ripresa” sul campo delle proprie radici e della propria identità.

Un ringraziamento speciale è rivolto soprattutto agli studenti che sono il fine della nostra azione e il futuro della nostra città, al personale docente anche delle scuole in rete e al personale ATA del Liceo Artistico.

Dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Rita Leone arrivano i ringraziamenti per i tanti e illustri protagonisti del nostro viaggio che hanno prestato la loro voce nel raccontare le tappe di Latineide: I “VENETO-PONTINI”.

IIS “Concetto Marchesi” di Padova, Dirigente Scolastico, Prof. Michele Giannini e le professoresse, Claudia Barolo, Georgia Zeami, Lucia Trentin.

Dirigente Scolastica IC “Frezzotti-Corradini” di Latina, Prof.ssa Roberta Venditti e il Prof. Carlo Baldi.

La Dirigente Scolastica IC “Emma Castelnuovo”, Prof.ssa Maria Cristina Martin e il Prof. Gianluca Biondi.

Si ringrazia il Dipartimento di Grafica e Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Professori: Michael Cardarelli, Paola De Marco, Sonia Di Marco, Carmelo De Renzo, Giovanni Leuzzi, Pietro Rossi, Simona Sorbo, Fabio Testa.

I testimonial presenti nel documentario: Dante Tadda, Giada Prandi, Pietro Cefaly, Lorenzo Di Masa, Tonino Mirabella, Caterina Venier, Emilio Andreoli, Graziella Di Mambro, Antonio Taormina, Matteo Doghini, Marcella Moretti, Massimo Rosolini.

Un grazie sentito alla nostra Sindaca, Dott.ssa Matilde Eleonora Celentano, alla Provincia di Latina, Presidente della Provincia di Latina, Dott. Gerardo Stefanelli, Latina film Commission, Dott. Rino Piccolo, Università Sapienza, Polo di Latina Cersites Prof. Vincenzo Petrozza, alla Guardia di Finanza, Comandante GF Latina, Lgt CS Franco Pellecchia e all’Ordine degli Architetti di Latina.

Per il progetto sonoro: musiche scritte, registrate, missate, masterizzate e prodotte da Andrea Pettinelli e Diego Pettinelli presso ZdB’s Studios.

Special guest: Elettroniche HOWIE B, basso elettrico Gianni Maroccolo, voci Ivana Gatti, solo finale di chitarra Franco Fabbri.

Grazie all’Orchestra della Scuola “Emma Castelnuovo” Latina diretta dal M° Gianluca Biondi.