Latina, il Liceo Majorana festeggia 50 anni di storia

È già passato metà secolo da quando il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina ha iniziato ad essere punto di riferimento per tanti studenti della provincia e, questo importante traguardo, non poteva non essere celebrato dal corpo docenti e dagli studenti stessi, attraverso un incontro didattico-celebrativo che ha toccato diverse tematiche:

“Durante l’incontro – si legge sui canali social del liceo – il professor Cifra ha raccontato la vita e le scoperte del fisico Ettore Majorana, ricordando l’importanza del valore della ricerca, della conoscenza e del pensiero critico; spazio anche alla testimonianza emozionante del professor Borri, che ha ripercorso la storia del liceo attraverso la sua personale esperienza, da studente a professore, testimoniando il legame profondo che unisce generazioni diverse alla nostra scuola. A rendere la giornata ancora più speciale sono stati anche i ricordi degli ex studenti, che hanno condiviso esperienze, emozioni e gratitudine verso un luogo che ha contribuito alla loro crescita personale e professionale”.

“Un ringraziamento va anche ai ragazzi che hanno partecipato con impegno alla creazione del logo per i 50 anni del Majorana, ai componenti della Majo-squadra, al professor Avallone, per aver sostenuto e portato avanti il progetto, e alla professoressa Paolone, per averci ricordato quanto la nostra scuola sia attiva e innovativa”.

“In questi 50 anni, il Majorana è stato molto più di un semplice liceo: era, è e continuerà ad essere una comunità viva, capace di accogliere, unire e innovare. Dai progetti Erasmus a Micromar, dalle Olimpiadi alle certificazioni linguistiche, dalle prime sperimentazioni di nuovi indirizzi fino alle tante iniziative culturali, è un istituto che guarda sempre al futuro, offrendo a noi studenti opportunità, strumenti e sogni”.