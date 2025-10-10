Latina, il lungomare diventa pedonale ogni seconda domenica del mese: stop alle auto da Capo Portiere a Rio Martino

Da domenica 12 ottobre 2025 e fino al mese di maggio, il tratto di lungomare compreso tra Capo Portiere e Rio Martino sarà completamente chiuso al traffico veicolare ogni seconda domenica del mese, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. La misura, prevista dall’ordinanza dirigenziale n. 110 del 16 aprile 2025, è stata emanata dal Comune di Latina con l’obiettivo di promuovere una fruizione più sostenibile e sicura del litorale.

“Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio prezioso, dove poter passeggiare, andare in bicicletta o semplicemente godersi il mare in tranquillità – ha spiegato l’assessore alla Marina –. È un passo verso una mobilità più dolce, ma anche un segnale di attenzione all’ambiente e alla qualità della vita. La salute passa anche dall’attività fisica e dal vivere gli spazi pubblici come luoghi di socialità e benessere.”

Il provvedimento punta a favorire la mobilità dolce, ridurre inquinamento ambientale e acustico e valorizzare le bellezze naturali del litorale pontino. Il divieto non riguarderà forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli del trasporto pubblico e autorizzati.

Il Dipartimento XI – Manutenzioni si occuperà dell’installazione della segnaletica, mentre la Polizia Locale, con il supporto delle forze dell’ordine, garantirà il rispetto dell’ordinanza. Le violazioni saranno sanzionate secondo le norme del codice della strada.