Latina, il nuoto torna a sorridere: recuperata la prima “nuova” piscina comunale

Latina recupera la prima piscina, la seconda, all’interno del PalaBianchini, riaprirà nei prossimi mesi.

Primo passo quello di stamattina con l’inaugurazione della vasca (mt 33×21) dotata di copertura pressostatica removibile, il cosiddetto pallone, compreso tra via dei Mille e via Aspromonte, alle spalle delle palestre di scherma, pugilato e tiro con l’arco.

Oltre alla sindaca Celentano, che ha tagliato il nastro, erano presenti anche gli assessori comunali Andrea Chiarato e regionale Elena Palazzo, insieme ad una folta schiera di consiglieri comunali. A rappresentare la FIN, il presidente del comitato regionale Giampiero Mauretti. Ha preso parte alla cerimonia un’importante rappresentativa di pallanuoto giovanile come le rispettive società di appartenenza.

Dichiarazioni

“Questa deve essere la festa dei nuotatori e non solo, la festa della città – ha esordito la sindaca Celentano – Ringrazio il direttore generale del Comune Agostino Marcheselli e le autorità presenti. Oggi è la storia di una promessa mantenuta, era una mia promessa alla città e alla cittadinanza. Ora, nuotate. Un anno di sfide, personali e non, ho seguito da vicino questi lavori. Ci tenevo, e l’abbiamo realizzato. Una piscina multi confort, nuovi spogliatoi, diversi ingressi e una piscina che consentirà corsi di nuoto, pallanuoto e allenamenti agonistici, gare nazionali.

Il pallone pressostatico in estate sarà rimosso in parte, scoperto, per favorire la visione dalle gradinate, anch’esse ristrutturate. A breve anche la piscina del PalaBianchini, dopo la sofferenza che ho avuto nel firmare il provvedimento della sua chiusura”, ha detto orgogliosa la prima cittadina, alla quale hanno fatto seguito anche le dichiarazioni dell’assessore Chiarato in merito al grande risultato raggiunto dall’amministrazione comunale: “Una giornata bellissima, Latina potrà tornare a nuotare in serenità. Un traguardo che ha scongiurato una tragedia, l’abbiamo dimostrato con i fatti”.

L’impianto

La piscina è dotata di pontone mobile per consentire l’utilizzo multidisciplinare della vasca. Col taglio del nastro dell’impianto open, la città di Latina torna ad avere a disposizione di cittadini e società sportive una struttura moderna e funzionante per garantire l’accesso alla pratica motoria e alle discipline acquatiche a fruitori di tutte le età e abilità fisiche a prezzi accessibili. Inoltre le società sportive avranno la disponibilità di spazi acqua per favorire la pratica agonistica e continuare a formare e crescere atleti che possano aspirare a diventare campioni come Matteo Ciampi e note realtà della pallanuoto recente.