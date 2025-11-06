Latina, il nuovo dormitorio dietro il comando della Polizia Locale

Sarà allestito in zona R6, dietro il comando della Polizia Locale di Latina, il nuovo dormitorio invernale per l’emergenza freddo 2025-2026. Nei prossimi giorni sarà montata una tensostruttura con 60 posti letto, attiva dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026.

La giunta comunale, su proposta del sindaco Matilde Celentano e dell’assessore al Welfare Michele Nasso, ha approvato la delibera che individua l’area comunale come sede del servizio.

“L’iniziativa – ha spiegato la prima cittadina del capoluogo pontino – è stata condivisa con il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2. Dopo un’attenta analisi del territorio, abbiamo convenuto di organizzare il servizio su un’area di proprietà comunale, nella consapevolezza che la ricerca e la messa a disposizione di immobili da parte di gestori privati presenta notevoli criticità. Il centro di emergenza freddo è una struttura di accoglienza notturna a carattere straordinario che si affianca al dormitorio di via Villafranca aperto tutto l’anno, oggetto di restyling, lo scorso anno, da parte del Comune”.

Sul piano gestionale, è stata avviata una manifestazione di interesse pubblica per selezionare associazioni o enti del terzo settore che cureranno il servizio.

“Per quanto riguarda la gestione del nuovo dormitorio invernale – ha sottolineato l’assessore Nasso – è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica, mediante manifestazione d’interesse, finalizzata ad individuare organizzazioni di volontariato o associazioni di proporzione sociale con cui stipulare apposita convenzione. Il servizio di emergenza freddo garantirà posti letto e supporto ai senza fissa dimora per l’intero ambito distrettuale”.