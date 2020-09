Il Parco Vasco da Gama rinascerà e sarà a disposizione di tutta la città. Il suo affidamento, per i prossimi dieci anni, è finalmente arrivato: la gara si è conclusa è l’assegnazione è arrivata per la cooperativa Il Quadrifoglio, che dovrà corrispondere la somma annuale di 13.744,97 euro. Il valore complessivo della concessione è pari a 137.449,70 euro da corrispondere in 10 anni.