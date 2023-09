“L’accumulo di rifiuti sta toccando livelli che non sono più tollerabili”. È questo l’allarme lanciato dal gruppo consiliare del PD Latina – Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – in una nota in cui annunciano che: “Abbiamo inoltrato una richiesta scritta affinché venga convocata urgentemente la Commissione Ambiente per capire lo stato dell’arte e discutere sui passi da compiere per uscire da questa emergenza”.

“Ci preme capire dall’amministrazione – dicono – cosa sia stato fatto fino ad oggi e, soprattutto, come si intenderà procedere nelle prossime settimane. L’assenza di iniziativa che stiamo vedendo in questa fase è preoccupante”. Così incalza il gruppo PD: “Si sta risolvendo il problema legato al funzionamento delle guardie ambientali destinate al controllo? Si sta ragionando sulla individuazione di un impianto alternativo nel quale conferire, almeno temporaneamente, i rifiuti di Latina? E soprattutto: che intenzioni ha la maggioranza comunale sul sistema di raccolta da adottare in centro? L’assenza del servizio porta a porta nel centro città sta contribuendo ad un accumulo pericoloso che incide sulla sicurezza, oltre che sul decoro, come dimostrato dai recenti incendi che hanno colpito il nostro territorio. Eppure, su questo, non c’è ancora chiarezza di intenti dentro la maggioranza”.

“È chiaro – concludono – che le responsabilità della situazione non possano essere interamente addossate all’amministrazione Celentano. Ma non possiamo fare a meno di ricordare la certezza con cui l’attuale Sindaca, in campagna elettorale, andava dicendo che le sarebbero bastate poche settimane per trasformare Latina in un gioiello. È evidente che ora si ritrovi impantanata nella complessità del governare e del gestire le tante contraddizioni interne a quella che è una maggioranza solamente di facciata. Unita nella volontà di stare al potere ma disunita sulle risposte da dare ai problemi della città: il silenzio di questa amministrazione su tutte le questioni più spinose, dall’acqua ai rifiuti passando per l’isola pedonale, ne è la prova inconfutabile. Alla Sindaca e alla sua giunta chiediamo di uscire, il prima possibile, da questo preoccupante immobilismo”.