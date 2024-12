Il parco giochi di Via Varsavia, unico, seppur piccolo, spazio attrezzato per bambini e famiglie del quartiere, è stato smantellato lo scorso aprile senza alcuna spiegazione sui tempi e le modalità di ripristino. Le giostre, che per anni hanno rappresentato un punto di riferimento per la socialità e lo svago, sono state rimosse lasciando l’area vuota e le famiglie senza un’alternativa.

Il Partito Democratico di Latina, attraverso i Consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi, ha presentato un’interrogazione scritta all’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Carnevale, per chiedere chiarimenti e un intervento urgente. “Questo quartiere soffre già da tempo la mancanza di spazi aggregativi. Privare i cittadini anche di quelli piccoli, ma essenziali, come il parco giochi di Via Varsavia, è inaccettabile”, sottolineano i Consiglieri.

Nonostante le segnalazioni dei residenti e la disponibilità mostrata dalla comunità nel prendersi cura del parco, l’amministrazione non ha fornito risposte concrete. Le famiglie lamentano le mancate risposte alle varie richieste indirizzate all’Amministrazione e anche la percezione di un senso di abbandono, in un quartiere che certo non gode di ottima salute.

Il PD chiede all’amministrazione di chiarire i motivi di questa scelta, di rendere pubblici i costi dello smantellamento e, soprattutto, di definire tempi certi per il ripristino del parco. “Non possiamo permettere che un quartiere già povero di spazi aggregativi resti ulteriormente penalizzato. È una questione di dignità per le famiglie, per i bambini e per l’intera comunità”, concludono i Consiglieri.