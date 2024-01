Latina, il ”Piccolo Principe e il suo universo” al D’Annunzio

Appuntamento con lo spettacolo ”Piccolo Principe e il suo universo” al teatro D’Annunzio di Latina. Sono ripartite le attività delle ”domeniche a teatro in famiglia” del Teatro Ragazzi per la stagione 2024, con la collaborazione di ATCL,circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio. L’evento, dedicato sopratutto ai più piccini e i genitori, è in programma per domenica 14 gennaio alle ore 17:00.

L’appuntamento di domenica è un gradito e atteso ritorno sulle tavole del Teatro Comunale di una compagnia che ha fatto la storia del teatro di settore: in scena infatti “Il piccolo Principe e il suo universo” del Teatro Le Maschere. Nata nel 1991, come compagnia professionale ed impresa di produzione di teatro per bambini e ragazzi, da allora ha prodotto e rappresentato, nei teatri di tutta Italia, oltre trenta spettacoli destinati ad un pubblico di giovani spettatori, dalla scuola materna al liceo.

Dal testo di Antoine di Saint-Exupéry e da L’universo del Piccolo Principe di Francesco Palla lo spettacolo ospitato al D’Annunzio alle 17.00 è scritto e diretto Gigi Palla che oltre ad essere un volto conosciuto del cinema e della televisione da più di vent’anni scrive dirige ed interpreta spettacoli di settore (ricordiamo tra gli altri “Peter Pan”, “Due ali per Natale”,“Ritorno ad Oz”) una figura tra le più riconosciute nel panorama nazionale.

Una produzione Teatro Le Maschere

Scritto e diretto da Gigi Palla

Con Valentina Marziali, Gigi Palla, Gabriella Praticò, Francesco Stella

Costumi: Carla Marchini

Scene: Giuseppe Convertini

Musiche: Alessandro Cercato

Luci: Roberto Pietrangeli

Ass.nte regia: Gabriella Praticò

Assistente costumista: Amedeo D’Amicis

Illustrazioni: Sylvie Duvernoi

Contributi video: D’emblée Film

Il racconto di Antoine di Saint-Exupéry è sostanzialmente la storia di un viaggio. Un viaggio interstellare che ha come punto d’arrivo il nostro pianeta. Si può interpretare questo viaggio in tanti modi: scoperta, crescita, conoscenza. Il piccolo principe e il suo universo, forte contributo tratto dall’opera di Francesco Palla,”L’Universo del Piccolo Principe” , ricostruisce le tappe di questo viaggio cosmico, dapprima per il suo tratto intergalattico, tra i diversi asteroidi nei quali si posa di volta in volta il protagonista; poi nel deserto del Sahara, dove avrà luogo il fondamentale incontro tra il piccolo principe e Antoine.

Il regista Gigi Palla “Abbiamo voluto inserire nella drammaturgia un elemento di approfondimento in più, quello della conoscenza del cosmo, delle sue galassie, delle sue costellazioni, dei suoi pianeti e dei suoi asteroidi, senza nulla perdere delle suggestioni dell’opera di Saint-Exupery con gli incontri del piccolo principe con i personaggi bizzarri e poetici, tutti portatori di un modo puro di affrontare la vita e l’esistenza che rende ancora valido e affascinante il messaggio di quest’opera, alla base del quale si incide la massima più celebre: l’essenziale è invisibile agli occhi.

BIGLIETTI

Ciao Tickets

INFO PRENOTAZIONI

392 54 075 00

INFO@TEATRORAGAZZILATINA.COM

ORARI BOTTEGHINO TEATRO

Giovedi 16.00/19.00

Venerdì 16.00/19.00

Sabato 10.00/13.00 16.00/19.00