Latina, il poker alla Turris vale la terza vittoria in fila

Il Latina guadagna la terza vittoria consecutiva giocando in discesa contro la Turris a cui cala un poker. Tre punti fondamentali per i nerazzurri che dopo aver vinto contro Casertana e Taranto stendono anche la Turris, praticamente le tre insieme al Messina che occupano le ultime posizioni della classifica. Una squadra, quella di Boscaglia che è apparsa in grande spolvero e che lascia ben sperare per il futuro nerazzurro soprattutto dopo il buco nero in cui sembrava essere caduto il Latina qualche tempo fa. Una partita in parità nel primo tempo che si chiude a reti bianche col tentativo di sbloccare il risultato da entrambe le parti. La ripresa tutt’altra storia, con il Latina che impone gioco e segna gol alla Turris.

La cronaca

Al 21′, il Latina costruisce un’ottima azione corale: Petermann serve Saccani, che crossa, ma sulla respinta difensiva il tiro al volo di Petermann finisce fuori. Sul ribaltamento, Pugliese spreca un’occasione enorme in area. Al 40′, la Turris sfiora il gol con Pugliese che supera Di Renzo e serve Nicolao, ma Ercolano salva tutto. Prima dell’intervallo, clamoroso errore del Latina: Bocic, a porta vuota, si vede ribattere due tiri dai difensori.

La partita si sblocca al 54′: cross di Improta, sponda di Gatto e girata vincente di Ekuban. Al 61′, Petermann raddoppia con un sinistro preciso dopo una respinta difensiva. Al 69′, Improta segna a porta vuota dopo un errore della Turris. Al 71′, Improta firma il poker nerazzurro. La Turris accorcia al 78′ con Nocerino. Finisce 4-1 per il Latina.

Un risultato molto positivo per il Latina, brilla il nuovo acquisto Ekuban che lascia il segno alla prima da titolare e Improta, autore di una doppietta. Un poker speranzoso per il futuro con sfide difficili che attendono il Latina chiamato al banco contro le grandi Foggia e Avellino che chiuderanno il mese di gennaio di una squadra apparsa anche oggi in grande rivalsa rispetto ad un mese fa. Attenderemo le prossime sfide per parlare al meglio di questa che sembra essere una ripresa per i nerazzurri con una classifica ancora molto corta.

Latina Calcio 1932 4 – 1 S.S. Turris

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Zacchi, Ercolano, Vona K, Di Renzo, Ndoj (59’ Ciciretti), Gatto, Petermann (80’ Di Livio), Saccani, Ekuban (86’ Addessi), Bocic (80’ Cittadino), Improta (80’ Scravaglieri). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Crescenzi, Ciko, Mastroianni, Riccardi, Marenco, Berman, Segat, De Marchi.

S.S Turris (3-5-2): Fallani, Esempio, Castellano, Morrone, Ricci, Ndiaye, Nocerino (73’ Sabatino), Parodi, Trotta (64’ Giannone), Nicolao (64’ Boli), Pugliese (87’ Armiento). ALL FORZIATI. A DISP: Iuliano, Suppa, Pisacane, Porro, Desiato.

Arbitro dell’incontro: Gigliotti Enrico di Cosenza

Assistenti: Spagnolo Emanuele di Reggio Emilia e Andreano Vincenzo di Foggia

Quarto uomo: Aurisano Marco di Campobasso

Marcatori: 55’ Ekuban (L), 63’ Petermann (L), 70’ Improta (L), 73’ Improta (L), 80’ Nocerino (T), 89’ Saccani (L)

Ammoniti: 21’ Ndoj (L), 59’ Castellano (T), 87’ Gatto (L)

Angoli: Latina 5 – 2 Turris

Recupero: 3’ pt / 4’ st

Note: 1574 spettatori di cui 73 ospiti (890 abbonati)