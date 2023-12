Latina, il presidente del Senato La Russa al concerto della Polizia di Stato

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà a Latina, domenica alle ore 18.00, per partecipare al concerto della Polizia di Stato che si terrà al Teatro d’Annunzio in occasione delle celebrazioni per il 91° anniversario dalla fondazione della città.

“Sono davvero orgogliosa di poter ospitare la seconda carica dello Stato, nella città che mi onoro di guidare come Sindaco, in occasione delle celebrazioni per i 91 anni dalla sua fondazione – il commento del Sindaco Matilde Celentano – Si tratta di una visita che riempie di orgoglio l’intera comunità e che soprattutto è il frutto di una importante e sinergica collaborazione istituzionale. A tal proposito non posso non ringraziare il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio, che si è prodigato perché la richiesta avanzata dall’amministrazione si concretizzasse”.