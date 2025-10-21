Latina, il progetto dell’ex scuola di via Milazzo al congresso nazionale “Novecento in transizione”

Fa scuola il progetto di rigenerazione urbana dell’ex scuola materna di via Milazzo a Latina, protagonista lo scorso fine settimana a Ferrara durante il congresso nazionale “Novecento in transizione” organizzato da Docomomo Italia. Il Comune di Latina ha illustrato l’intervento di recupero dell’edificio grazie al contributo tecnico dell’architetto Micol Ayuso, dirigente del Dipartimento Manutenzioni, che ha presentato il progetto finanziato con fondi del PNRR per un importo di circa 1,8 milioni di euro.

L’ex scuola materna, realizzata nei primi anni ’70 su progetto dell’architetto Luigi Pellegrin, è un raro esempio di edilizia scolastica sperimentale. Costruita su iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione con un innovativo sistema di prefabbricazione, l’opera fu talmente all’avanguardia da diventare oggetto di brevetto industriale nel 1975. Il progetto nasceva con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze educative di una popolazione scolastica in crescita, fondendo architettura e pedagogia.

Durante la presentazione a Ferrara, l’architetto Ayuso ha sottolineato il valore storico e architettonico dell’edificio, registrato nel Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi del Ministero della Cultura. “È l’unica delle 15 scuole realizzate in tutta Italia con questo sistema costruttivo a essere rimasta intatta nel suo stato originario – ha spiegato – un vero e proprio pezzo di design, con una qualità spaziale unica fatta di flessibilità, trasparenze e fluidità degli ambienti”.

L’intervento di recupero parte da una ricerca archivistica approfondita, condotta anche attraverso la consultazione dei disegni originali conservati presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma. L’obiettivo è riportare alla luce il progetto originario, eliminando le modifiche e le superfetazioni accumulate nel tempo, restituendo all’edificio la sua identità architettonica.

Il progetto, redatto dall’architetto Fabio Scalzi per conto del Comune e in fase di realizzazione da parte dell’impresa Esse.Ci Srl, prevede la trasformazione dell’ex scuola in una Casa di Quartiere: uno spazio pubblico, culturale e sociale, co-gestito dalla comunità locale. “Un intervento – ha sottolineato Ayuso – che attribuisce un nuovo valore urbano all’edificio, migliorando la qualità della vita del quartiere e dell’intera città”.

Soddisfatto il vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale, con delega al PNRR: “La partecipazione a un congresso di alto livello come quello di Docomomo testimonia l’eccellenza del lavoro svolto dai nostri uffici. L’intervento sull’ex scuola di via Milazzo è il simbolo di una pubblica amministrazione competente, con professionisti come l’architetto Ayuso che operano con passione e dedizione”.

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di rigenerazione urbana sostenuta dal PNRR e rappresenta un esempio virtuoso di come il patrimonio architettonico moderno possa essere valorizzato e restituito alla collettività con nuove funzioni e significati.