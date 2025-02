Latina, il sindaco presenta il progetto Stori@Fest in arrivo ad aprile

È stato finalmente approvato il progetto culturale “Latina Stori@Fest”. Il sindaco Celentano in persona ha spiegato di cosa trattasse l’evento, già andato in scena a dicembre 2023 con un’edizione sperimentale al teatro D’Annunzio e in sala De Pasquale con diversi approfondimenti sul capoluogo, tra cui quello sui primi uomini dell’Agro Pontino e quello sulla Latina nell’Italienische Reise di Goethe.

“Si tratta di un programma ricco di eventi, da svolgersi dal 7 al 13 aprile 2025: conferenze, mostre, concerti ed esperienze immersive che renderanno la storia tangibile e avvincente per tutti, trasformando la città di Latina in un centro culturale non solo della provincia, ma di tutta la regione”, ha detto orgogliosa la prima cittadina.

“Quello del prossimo aprile sarà invece la prima effettiva edizione del ‘Latina Stori@Fest’, con relatori di spicco e il coinvolgimento di partner pubblici e privati, degli istituti di scuola secondaria di secondo grado e del mondo del terzo settore. Gli istituti scolastici – ha poi concluso il sindaco Celentano – saranno parte attiva del progetto, con la realizzazione della grafica, di una colonna sonora, della documentazione fotografica e di molto altro. Gli eventi si svolgeranno in tutto l’arco delle giornate, in diverse location, al D’Annunzio, al Cambellotti, al Circolo Cittadino e in altri luoghi”.