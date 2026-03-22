Latina, il solito Parigi non basta: nerazzurri stesi dal Cosenza 3-1

Il Latina evapora al “Marulla” di Cosenza. Un timido vantaggio, ottenuto grazie all’unico giocatore imprescindibile della rosa di Volpe, Giacomo Parigi, marcatore di oltre la metà delle reti nerazzurre. Il gran gol dell’ex Rimini però, un mancino potente a fil di incrocio, non basta.
Il Latina dura cinque minuti, fino alla rete di Continiano, su un rituale svarione difensivo. Poi una ripresa fatta anche di equilibrio, fino alle fiammate del Cosenza, che con estrema facilità riesce ad infilare un rapido 3-1 e a guadagnare tre punti fondamentali nella corsa al terzo posto.
La situazione del Latina ora scotta: soltanto tre i punti di vantaggio sulla zona play-out, una finale d’andata che ammalora quella di ritorno sul groppone e le ferite fisiche di un gruppo sfinito e con tante defezioni. Non c’è una quadra, non c’è continuità.
Ora il Latina deve necessariamente guardarsi indietro: il calendario non fa sconti e se si deve creare entusiasmo per il primo aprile, questo non è esattamente il modo corretto.
IL TABELLINO
Cosenza 3 – 1 Latina Calcio 1932
Cosenza: Pompei, Moretti, Cannavò, Garritano, Caporale, Perlingieri (60′ Beretta), Contiliano, Dametto, Florenzi (60′ Palmieri), Ciotti, Emmausso (75′ Baez). A disposizione: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Achour, Ba, Ferrara, Kourfalidis. Allenatore: Antonio Buscè.
Latina: Mastrantonio, Ercolano, Scravaglieri (80′ Cioffi), Pellitteri, Calabrese, Sylla (63′ Fasan), Dutu, Parodi, Lipani (63′ Hergheligiu), Vona (70′ Porro), Parigi (80′ Marenco). A disposizione: Basti, Iosa, Pace, Di Giovannantonio, Carillo, De Marchi, Tomaselli, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.
Arbitro: Francesco Burlando di Genova.
Assistenti: Francesco Tagliaferri di Faenza e Gianluca Scardovi di Imola.
IV Uomo: Valerio Vogliacco di Bari.
Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.
Marcatori: 3′ Parigi (L), 9′ Contiliano (C), 83′ Caporale (C), 93′ Cannavò (C)
Ammoniti: 29′ Pellitteri (L), 58′ Florenzi (C), 90′ Caporale (C), 95′ Parodi (L), 95′ Palmieri (C)
Angoli: Cosenza 6 – 0 Latina
Recuperi: / pt – 5′ st