Latina, “Il Sorriso di Daniele”: domani l’evento in Piazza del Popolo

Domani, a partire dalle ore 20, i riflettori della BiP Arena di Piazza del Popolo a Latina saranno tutti puntati su “Il Sorriso di Daniele”, un evento nato per ricordare Daniele Mariani, nel segno dell’amicizia, dello sport e della solidarietà.

Daniele, appassionato di calcio, dirigente sportivo, professionista stimato e amico generoso, sarà celebrato sul campo da chi lo ha conosciuto e amato. La serata, inserita nel mese di eventi sportivi aperto dal Trofeo Città di Latina di pallacanestro, vedrà disputarsi partite amichevoli di calcio a 5 con porte piccole. Otto le squadre partecipanti, composte da amici e familiari: Quelli della Samagor 2004, I Palloni d’Oro Pontini, Team Mariani, Ciro e i suoi Fratelli, Il Salotto Pontino, Giotto Academy, Old Star e Opes.

Nessuna formula competitiva, nessun vincitore designato, perché – come ha sottolineato mister Gennaro Ciaramella, tra gli amici storici di Daniele – “Saremo tutti vincitori, con lo stesso spirito che ha contraddistinto Daniele nei momenti vissuti insieme, su un campo da calcio, piuttosto che in una serata di musica, la sua grande passione. Ringrazio Gli Amici del Basket e Opes per la disponibilità”

L’iniziativa ha anche un forte valore sociale: la raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di sedie job, le speciali carrozzine da spiaggia pensate per le persone con disabilità, da donare agli stabilimenti balneari del Comune di Latina. Un gesto concreto per rendere il litorale più accessibile e inclusivo, nel solco del lavoro già avviato da diverse associazioni, come Il Libro di Emiliano.