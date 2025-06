Latina, il “TTS Street Food” è pronto a tornare nel capoluogo

Dopo il grande successo dello scorso anno, Latina è pronta a ri-accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate: dal 13 al 15 giugno, Parco San Marco ospiterà il “TTS Street Food”, il ristorante sotto le stelle più grande della città. Organizzato da TTSFood con il supporto del Movimento Civico “Decisamente Latina” di Andrea Giuliani, il festival promette tre giorni all’insegna del gusto e del divertimento per tutta la famiglia, con 25 street chef provenienti da tutta Italia pronti a trasformare piatti tradizionali e internazionali in vere e proprie esperienze gourmet.

Il menù spazierà dalle specialità regionali italiane — come arrosticini, bombette pugliesi, cannoli siciliani, panini con pesce fresco e carciofi alla giudia — fino alle cucine del mondo: BBQ americano, tacos messicani, paella spagnola, pita greca e sapori dall’India, con un importante spazio dedicato anche alle proposte senza glutine e una selezione di dolci artigianali. Non mancheranno birre bavaresi, cocktail e acqua in brick riciclabili, per un evento attento anche all’ambiente.

L’ingresso sarà ovviamente libero per tutta la tre giorni: venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 a mezzanotte.