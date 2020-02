Continua a far discutere il taglio dei pini lungo viale Mazzini e in piazza Bruno Buozzi a Latina. Oggi l’abbattimento (vedi video) degli ultimi alberi superstiti del piazzale antistante il Tribunale dove ne è rimasto uno soltanto, mentre era in corso la commissione Ambiente convocata dal presidente Dario Bellini per spiegare l'”intervento indispensabile”. In aula la relazione, datata 2016, che prescriveva la messa in sicurezza delle alberature.

